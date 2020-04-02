2020-04-02T13:51:54+03:00
Общество

«Льготные карты заблокировали, чтобы защитить омичей»: Фадина объяснила, почему пока нельзя проехать по «Омке»

Только за один день карантина льготники проехали в транспорте 12 тысяч раз
Анна МИКУЛА
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Мэр Омска объяснила, почему временно приостановили действие льготных карт «Омка» для школьников, студентов и пенсионеров. Несмотря на режим самоизоляции, введенный в регионе местные жители продолжили активно ездить на транспорте.

– Ситуация с коронавирусом для всех нас является потрясением. И все мы хотим как можно быстрее справиться с ней и вернуться к полноценной жизни, – говорится в сообщении Оксаны Фадиной. – Для многих из вас стало неприятным сюрпризом введение таких жестких мер, как приостановление льгот в муниципальном транспорте для пенсионеров, студентов и школьников в эти нерабочие дни. По данным статистики департамента транспорта за 31 марта и 1 апреля пожилые люди не прекратили активно перемещаться по городу. И это те, кто находится в зоне риска заражения. Всего за 2 дня услугами транспорта воспользовались почти 12 тысяч льготников. Обещаю вам, что по отмене режима самоизоляции все льготы будут возвращены в прежнем объеме. А сейчас прошу вас соблюдать рекомендации. Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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