Из-за коронавируса проезд в транспорте для омских льготников вырос до 24 рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T11:51:50+03:00

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С 1 апреля в Омской области объявлен режим полной самоизоляции. Местных жителей призывают оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Напомним, на данный момент в регионе известно о 8 случаях заражения.

–С целью уменьшения передвижения по городу пенсионеров, школьников и студентов им отменили льготный проезд по картам «Омка», – поясняет пресс-служба омской мэрии. – Теперь поездка для них будет стоить 24 рубля.

Ранее проезд по льготной карте для школьников обходится в 15 рублей, для студентов и пенсионеров – в 18.

ИСТОЧНИК KP.RU