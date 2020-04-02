На видео попала полицейская машина, ездившая по улицам и оповещавшая омичей о карантине

2 Апр 2020 2020-04-02T11:38:22+03:00

С 1 апреля введен режим полной самоизоляции. Нарушителей сейчас отлавливают силовики [видео]

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Накануне вечером жильцы омских многоэтажек стали свидетелями довольно необычной картины. По дороге вдоль их домов ехала полицейская машина, из громкоговорителя которой доносилось объявление о необходимости сидеть дома. Видео происходящего выложили в соцсети.

– Сотрудники омской полиции продолжают проведение информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на проверку соблюдения гражданами режима всеобщей изоляции, – пояснили происходящее в пресс-службе областного УМВД. – Полицейские рекомендуют горожанам беречь себя и не посещать без необходимости общественные места.

Напомним, с 1 апреля Омская область присоединилась к режиму полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU