Минздрав опроверг информацию о новых зараженных Covid-19 в Омске
Сразу в нескольких омских и федеральных Telegram-каналах появилась информация о двух новых случаях заражения коронавирусом, которые якобы выявлены за последние сутки в Омской области.
– Просим не пользоваться непроверенной информацией, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава. – На данный момент у нас 8 пациентов с подтвержденным диагнозом и еще один «под подозрением».
Добавим, сейчас на домашнем карантине – 7146 омичей, сняты с учета – 2332. С подтвержденным диагнозом коронавирус на стационарном лечении – 8 человек. Состояние тяжелого больного стабильно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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