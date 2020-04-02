Минздрав опроверг информацию о новых зараженных Covid-19 в Омске

2 Апр 2020 2020-04-02T11:43:33+03:00

В СМИ появилось сообщение о двух случаях, якобы выявленных за минувшие сутки

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Сразу в нескольких омских и федеральных Telegram-каналах появилась информация о двух новых случаях заражения коронавирусом, которые якобы выявлены за последние сутки в Омской области.

– Просим не пользоваться непроверенной информацией, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава. – На данный момент у нас 8 пациентов с подтвержденным диагнозом и еще один «под подозрением».

Добавим, сейчас на домашнем карантине – 7146 омичей, сняты с учета – 2332. С подтвержденным диагнозом коронавирус на стационарном лечении – 8 человек. Состояние тяжелого больного стабильно.

ИСТОЧНИК KP.RU