Омичу, который сел пьяным за руль и пытался откупиться от гаишника, грозит до 8 лет колонии
60-летний житель Омской области выпил и сел за руль своего «Мерседеса». Когда его остановил полицейский на трассе Омск–Русская Поляна, водитель объяснил, что отмечал свой день рождения. Он попытался откупиться и теперь пойдет под суд.
– Зная, что за совершение правонарушения он может быть лишен водительских прав, водитель передал сотруднику ГИБДД в виде взятки 27 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, но полицейский взятку не принял. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.
За попытку дать взятку должностному лицу ему грозит до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU