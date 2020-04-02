Омичу, который сел пьяным за руль и пытался откупиться от гаишника, грозит до 8 лет колонии

2 Апр 2020 2020-04-02T10:41:11+03:00

Водитель рассказал, что в тот день отмечал юбилей

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60-летний житель Омской области выпил и сел за руль своего «Мерседеса». Когда его остановил полицейский на трассе Омск–Русская Поляна, водитель объяснил, что отмечал свой день рождения. Он попытался откупиться и теперь пойдет под суд.

– Зная, что за совершение правонарушения он может быть лишен водительских прав, водитель передал сотруднику ГИБДД в виде взятки 27 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, но полицейский взятку не принял. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

За попытку дать взятку должностному лицу ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU