2020-04-02T10:41:11+03:00
Общество

Омичу, который сел пьяным за руль и пытался откупиться от гаишника, грозит до 8 лет колонии

Водитель рассказал, что в тот день отмечал юбилей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: omsk.sledcom.ruФото: omsk.sledcom.ru
Изменить размер текста:

60-летний житель Омской области выпил и сел за руль своего «Мерседеса». Когда его остановил полицейский на трассе Омск–Русская Поляна, водитель объяснил, что отмечал свой день рождения. Он попытался откупиться и теперь пойдет под суд.

– Зная, что за совершение правонарушения он может быть лишен водительских прав, водитель передал сотруднику ГИБДД в виде взятки 27 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, но полицейский взятку не принял. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

За попытку дать взятку должностному лицу ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Льготные карты заблокировали, чтобы защитить омичей»: Фадина объяснила, почему пока нельзя проехать по «Омке»
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Из-за коронавируса проезд в транспорте для омских льготников вырос до 24 рублей
На видео попала полицейская машина, ездившая по улицам и оповещавшая омичей о карантине
Минздрав опроверг информацию о новых зараженных Covid-19 в Омске
Исследовательское оборудование на страже инфекционной безопасности.
Омичи появились на WildBerries
Найди свой замок
Омичу, который сел пьяным за руль и пытался откупиться от гаишника, грозит до 8 лет колонии
МАТЧ ПРЕМЬЕР запустил круглосуточные новости футбола
Омич хотел оптом закупить медицинские маски, но нарвался на мошенников
Дмитрий Сычев: хочу сыграть прощальный матч за «Локомотив»
Самоизоляция в Омске 2020: Стало известно, где можно скачать пропуск для передвижения по городу
Из-за угрозы распространения коронавируса закрыли все омские парки
Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова
Омич нелестно отозвался о приятельнице соседа и поплатился за это жизнью
Промерзающие стены и падающий потолок: В таких условиях жили воспитанники омского детдома
Омичи сидят по домам: за сутки в регионе ни одного ДТП
Стало известно, как будут выглядеть пропуски для проезда по городу
Среди заразившихся коронавирусом в Омске есть двое детей