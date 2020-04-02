Из-за угрозы распространения коронавируса закрыли все омские парки
Из-за режима полной самоизоляции в Омске временно закрыли все парки.
Сотрудники БУ «Спортивный город» установили преграды, ограничивающие проход на территорию парков 300-летия Омска (перекрыты оба прохода) и «Зеленый остров» (перекрыты входная группа с остановки «Городок Водников» и проход по набережной со стороны ул. Кемеровской).
Фото: мэрия Омска
– Решение о временном закрытии парков принято в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас наша главная задача — обезопасить здоровье жителей Омска. Парки будут открыты после полного снятия ограничительных мер, действующих в регионе», — рассказал директор бюджетного учреждения города Омска «Спортивный город» Евгений Кислицин.
Как пояснили в департаменте имущественных отношений, также закрыты все входы в Советский парк, парк имени 30-летия ВЛКСМ, сад «Сибирь» и сад имени Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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