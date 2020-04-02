2020-04-02T09:10:39+03:00
Общество

Из-за угрозы распространения коронавируса закрыли все омские парки

Местных жителей настоятельно просят оставаться дома
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
Изменить размер текста:

Из-за режима полной самоизоляции в Омске временно закрыли все парки.

Сотрудники БУ «Спортивный город» установили преграды, ограничивающие проход на территорию парков 300-летия Омска (перекрыты оба прохода) и «Зеленый остров» (перекрыты входная группа с остановки «Городок Водников» и проход по набережной со стороны ул. Кемеровской).

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

– Решение о временном закрытии парков принято в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас наша главная задача — обезопасить здоровье жителей Омска. Парки будут открыты после полного снятия ограничительных мер, действующих в регионе», — рассказал директор бюджетного учреждения города Омска «Спортивный город» Евгений Кислицин.

Как пояснили в департаменте имущественных отношений, также закрыты все входы в Советский парк, парк имени 30-летия ВЛКСМ, сад «Сибирь» и сад имени Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Из-за коронавируса проезд в транспорте для омских льготников вырос до 24 рублей
На видео попала полицейская машина, ездившая по улицам и оповещавшая омичей о карантине
Минздрав опроверг информацию о новых зараженных Covid-19 в Омске
Исследовательское оборудование на страже инфекционной безопасности.
Омичи появились на WildBerries
Найди свой замок
Омичу, который сел пьяным за руль и пытался откупиться от гаишника, грозит до 8 лет колонии
МАТЧ ПРЕМЬЕР запустил круглосуточные новости футбола
Омич хотел оптом закупить медицинские маски, но нарвался на мошенников
Дмитрий Сычев: хочу сыграть прощальный матч за «Локомотив»
Самоизоляция в Омске 2020: Стало известно, где можно скачать пропуск для передвижения по городу
Из-за угрозы распространения коронавируса закрыли все омские парки
Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова
Омич нелестно отозвался о приятельнице соседа и поплатился за это жизнью
Промерзающие стены и падающий потолок: В таких условиях жили воспитанники омского детдома
Омичи сидят по домам: за сутки в регионе ни одного ДТП
Стало известно, как будут выглядеть пропуски для проезда по городу
Среди заразившихся коронавирусом в Омске есть двое детей