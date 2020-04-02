Промерзающие стены и падающий потолок: В таких условиях жили воспитанники омского детдома

2 Апр 2020 2020-04-02T08:07:01+03:00

При этом руководство ничего не предпринимало, чтобы сделать ремонт

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Кровля здания детдома в Колосовском районе долгие годы не ремонтировалась. В результате начали пробегать потолки, штукатурка обвалилась. Кроме того, зимой воспитанникам приходилось жить с промерзшими угловыми стенами. Но заделывать щели никто не торопился.

Прокуратура выдала предписание исправить ситуацию. Но руководство воспитательного учреждения его проигнорировало и деньги на ремонт не заложило в расходы. Капремонта кровли пришлось добиваться через суд.

– Решением суда исковые требования удовлетворены, на Министерство образования Омской области возложена обязанность обеспечить финансирование в объеме, достаточном для проведения капитального ремонта, на администрацию детского дома возложена обязанность за счет выделенных денежных средств проведение капитального ремонта кровли здания, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU