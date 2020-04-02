Омичи сидят по домам: за сутки в регионе ни одного ДТП

2 Апр 2020 2020-04-02T07:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Удивительное рядом – за минувшие сутки в Омской области не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия. Судя по всему, большинство местных жителей, наконец, прислушались к рекомендации оставаться дома.

Но нашлись и те, кто решил, что дороги стали пустыми как раз для них, и стали ездить пьяными.

Возбуждено 56 административных дел за нарушения ПДД. Из них: управление транспортом в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования – 11; выезд на полосу встречного движения – 3; нарушения ПДД пешеходами – 4; помещено ТС на штрафнюстоянку за нарушения – 3, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU