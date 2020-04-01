Среди заразившихся коронавирусом в Омске есть двое детей
Вчера, 31 марта, стало известно, об увеличении числа зараженных коронавирусом в Омске до 8 человек. В связи с этим было принято решение о введении в регионе режима полной самоизоляции.
Напомним, первая заразившаяся семья прилетела 15 марта из Объединенных Арабских Эмиратов. Вторая, о которой стало известно накануне, даже не выезжала за пределы области.
– Семья из четырех человек заразилась от своего родственника из Москвы, – заявил в программе «Актуальное интервью» Александр Бурков. – Он погостил и уехал, а они теперь в больнице.
Также губернатора рассказал, что из 8 зараженных Covid-2019 в Омске, двое – дети.
ИСТОЧНИК KP.RU
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