2020-04-01T15:49:41+03:00
Общество

Среди заразившихся коронавирусом в Омске есть двое детей

В общей сложности диагноз подтвердится уже у 8 человек
Анна МИКУЛА
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В общей сложности диагноз подтвердится уже у 8 человек.В общей сложности диагноз подтвердится уже у 8 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 31 марта, стало известно, об увеличении числа зараженных коронавирусом в Омске до 8 человек. В связи с этим было принято решение о введении в регионе режима полной самоизоляции.

Напомним, первая заразившаяся семья прилетела 15 марта из Объединенных Арабских Эмиратов. Вторая, о которой стало известно накануне, даже не выезжала за пределы области.

– Семья из четырех человек заразилась от своего родственника из Москвы, – заявил в программе «Актуальное интервью» Александр Бурков. – Он погостил и уехал, а они теперь в больнице.

Также губернатора рассказал, что из 8 зараженных Covid-2019 в Омске, двое – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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