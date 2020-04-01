Омское УФАС – об имбире по 7 тысяч за кг: «Нет повода для паники»

1 Апр 2020 2020-04-01T09:46:06+03:00

В Омской области за последние несколько дней появилось неожиданно много любителей чая с лимоном и имбирем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ведомстве отметили, что эти коренья не входят в перечень жизненно необходимых продуктов и призвали просто не покупать их

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Неожиданно много любителей чая с лимоном и имбирем появилось за последние несколько дней в Омской области. Местные жители начали жаловаться в УФАС, что эти, ставшие практически исконно русскими наравне с гречкой продукты теперь невозможно купить. Ушлые торговцы взвинтили цены чуть ли не в 10 раз.

Впрочем, к такому «предпринимателей» подтолкнули и сами местные жители, которые буквально начали сметать с полок именно эти два продукта, узнав об их якобы чудодейственной силе от коронавируса. Специалисты заверяют: народные средства в борьбе со смертельно опасным недугом бесполезны. Лучшая защита от него пока – просто оставаться дома, чтобы точно ни от кого не заразиться.

– Резкое удорожание имбиря и лимонов может быть связано как с сезонностью данных продуктов, так и с повышением спроса у населения вследствие бытующего мнения об их чудодейственных свойствах. Спрос, как известно, рождает предложение. Повысился спрос, и мелкие продавцы начали поднимать цену, – говорится в сообщении регионального УФАС. – Поводов для паники нет. Не стоит идти на поводу у спекулянтов.

ИСТОЧНИК KP.RU