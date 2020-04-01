2020-04-01T09:00:49+03:00
Общество

Омских верующих попросили читать особую молитву от коронавируса

При этом заявки на то, чтобы священник помолился о здравии или упокоении близких, можно подавать онлайн
Анна МИКУЛА
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Омских верующих попросили читать особую молитву от коронавирусаОмских верующих попросили читать особую молитву от коронавирусаФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Глава Омской епархии митрополит Владимир призвал омских православных добавить в свои утренние и вечерние молитвы еще одну - о защите от надвигающейся на наш город беды, связанной с распространением коронавирусом.

Вот ее текст, утвержденный по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе Милосердному и Благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

* * *

Кроме того, верующих пока просят воздержаться от личного посещения церквей и молиться дома. Некоторые храмы, кстати, даже устроили трансляции богослужений. Посмотреть из можно здесь.

А молодой омский священник отец Александр Лемешко и вовсе готов принять онлайн заявки от своих прихожан на молитвы о здравии или упокоении их близких. Кроме того, также дистанционно он ответит на все их вопросы, связанные с религией. Подробности можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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