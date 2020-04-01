Омских верующих попросили читать особую молитву от коронавируса
Глава Омской епархии митрополит Владимир призвал омских православных добавить в свои утренние и вечерние молитвы еще одну - о защите от надвигающейся на наш город беды, связанной с распространением коронавирусом.
Вот ее текст, утвержденный по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе Милосердному и Благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
* * *
Кроме того, верующих пока просят воздержаться от личного посещения церквей и молиться дома. Некоторые храмы, кстати, даже устроили трансляции богослужений. Посмотреть из можно здесь.
А молодой омский священник отец Александр Лемешко и вовсе готов принять онлайн заявки от своих прихожан на молитвы о здравии или упокоении их близких. Кроме того, также дистанционно он ответит на все их вопросы, связанные с религией. Подробности можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU