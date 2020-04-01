В Омске дезинфицируют все остановки

1 Апр 2020 2020-04-01T08:34:49+03:00

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В этом году городские службы по благоустройству решили провести ежегодную весеннюю очистку остановок раньше. В городе установилась хорошая погода. Но главное - павильоны решили помыть раньше из-за угрозы распространения коронавируса. В этот раз из не просто очистят от грязи, пыли и остатков наклеенных объявлений, но и продезинфицируют специально утвержденным для этих целей средством ДП-2Т.

– Начиная с 31 марта в рамках наших плановых работ, параллельно с ними начались мероприятия по дезинфекции остановочных автопавильонов, в том числе скамеек и урн, расположенных здесь же, – рассказал замдиректора по благоустройству «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Андрей Парыгин. – Обработке подвергнутся остановки общественного транспорта, расположенные на основных автомагистралях, где традиционно отмечается активный пассажиропоток

ИСТОЧНИК KP.RU