2020-04-01T08:15:29+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Омске: приостановлено действие транспортных карт

Местным жителям запрещено выходить из дома без экстренной необходимости
Анна МИКУЛА
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Вечером 31 марта губернатор Александр Бурков выступил с новым обращением к омичам и рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. На данный момент известно уже о 8 заразившихся, один из них - в реанимации.

В связи в угрозой дальнейшего распространения инфекции глава региона подписал распоряжение о режиме полной самоизоляции. Это означает, что на улицу можно выходить только в случае экстренной необходимости.

Автобусы также будут ходить значительно реже. Сообщается, что действие транспортных карт приостановлено. Все неиспользованные поездки на них сохранятся.

Все эти меры будут действовать вплоть до окончания особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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