2020-03-31T07:20:16+03:00
Общество

В Омске активизировались «помощники» в борьбе с коронавирусом

Одни предлагают «обработать» квартиры, другие – машины
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/auto_omskФото: vk.com/auto_omsk
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В условиях пандемии коронавируса в Омске активизировались мошенники. Ранее горожане заметили расклеенные на домах объявления с предложением обработать квартиры от короновируса. При этом сообщалось даже о некой «щедрой» скидке для пенсионеров.

И вот на парковке возле «Континента» заметили еще одного «предпринимателя». Он уверяет, что готов избавить ваше авто от коронавируса.

В областном минздраве настоятельно рекомендуют омичам не общаться с подобными людьми. Особенно просят быть осторожными с ними пожилых. Кроме того, что это похоже на банальную аферу, такие «дезинфекторы» могут сами оказаться разносчиками заразы.

Самая лучшие защита от коронавируса сейчас – оставаться дома и не пускать туда посторонних людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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