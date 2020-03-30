Омич открыл навигацию на байдарке в проруби Иртыша

30 Март 2020 2020-03-30T08:32:16+03:00

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Омичи, которые несмотря на карантин по коронавирусу, продолжают гулять по набережной, с удивлением заметили человека на байдарке. Он передвигался в проталине Иртыша, которая почти всю зиму не застывает в черте города.

Фото происходящего очевидцы выложили в соцсети. И выяснилось, что это известный омский спортсмен, который приступил к тренеровкам при первой возможности.

– Это же омский Моби Дик! Как всегда, первым открывает сезон! – рассказал один из подписчиков паблика «Омск Live», где выложили фото омича.

– Это мой тренер, президент федерации гребли на байдарках Виктор Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU