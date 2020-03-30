Омич открыл навигацию на байдарке в проруби Иртыша
Омичи, которые несмотря на карантин по коронавирусу, продолжают гулять по набережной, с удивлением заметили человека на байдарке. Он передвигался в проталине Иртыша, которая почти всю зиму не застывает в черте города.
Фото происходящего очевидцы выложили в соцсети. И выяснилось, что это известный омский спортсмен, который приступил к тренеровкам при первой возможности.
– Это же омский Моби Дик! Как всегда, первым открывает сезон! – рассказал один из подписчиков паблика «Омск Live», где выложили фото омича.
– Это мой тренер, президент федерации гребли на байдарках Виктор Комаров.
ИСТОЧНИК KP.RU