Омичи сообщили о нарушениях при оплате питания для учащихся в гимназии № 62

30 Март 2020 2020-03-30T08:10:18+03:00

Прокуратура пришла к выводу, что решение о переходе на безналичный расчет принято неправильно

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Родители учеников омской гимназии № 62 пожаловались, что их принудительно перевели на безналичный расчет при оплате питания для детей.

После проверки этот факт не подтвердился. Однако обруружились другие нарушения.

– Установлены нарушения процедуры принятия решения при обсуждении вопросов организации безналичной формы расчетов, которое было принято на общем собрании представителей от классов, а не членов общешкольного родительского комитета, предусмотренного уставом учреждения, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Директору гимназии внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования выявленные нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU