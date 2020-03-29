2020-03-29T16:25:07+03:00
Общество

В Омске срочно строят модульный инфекционный центр Минобороны

Его планируют возвести до конца апреля
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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В Омске в кратчайшие сроки построят модульный инфекционный центр Минобороны, рассчитанный на 100 коек. Он станет одним из 16 таких объектов по стране. На эти цели выделено почти 9 млн рублей. Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации, сообщает пресс-служба областного правительства.

– До 30 апреля, мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. До 15 мая – Смоленске, Калининграде, Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровском крае, – отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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