В омском парке вандалы срубили ель

29 Март 2020 2020-03-29T09:23:07+03:00

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Неприятный инцидент произошел сегодня, 29 марта. На центральной площади в саду «Сибирь» омичи обнаружили поваленную ель.

Как рассказал администратор сада «Сибирь», на ели обнаружены следы спила, это дело рук вандалов. Заявление о случившемся будет написано в полицию в ближайшее время. Высота ели 5-7 метров, дерево было высажено в 2013 году при благоустройстве сада «Сибирь», сообщает пресс-служба омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU