В омском парке вандалы срубили ель
Инцидент произошел в саду «Сибирь»
Фото: пресс-служба мэрии Омска
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Неприятный инцидент произошел сегодня, 29 марта. На центральной площади в саду «Сибирь» омичи обнаружили поваленную ель.
Как рассказал администратор сада «Сибирь», на ели обнаружены следы спила, это дело рук вандалов. Заявление о случившемся будет написано в полицию в ближайшее время. Высота ели 5-7 метров, дерево было высажено в 2013 году при благоустройстве сада «Сибирь», сообщает пресс-служба омской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU