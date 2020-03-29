2020-03-29T09:23:07+03:00
Общество

В омском парке вандалы срубили ель

Инцидент произошел в саду «Сибирь»
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба мэрии ОмскаФото: пресс-служба мэрии Омска
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Неприятный инцидент произошел сегодня, 29 марта. На центральной площади в саду «Сибирь» омичи обнаружили поваленную ель.

Как рассказал администратор сада «Сибирь», на ели обнаружены следы спила, это дело рук вандалов. Заявление о случившемся будет написано в полицию в ближайшее время. Высота ели 5-7 метров, дерево было высажено в 2013 году при благоустройстве сада «Сибирь», сообщает пресс-служба омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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