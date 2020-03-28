«Не покидайте дом без крайней необходимости»: Омичам стали приходить предупреждения от МЧС

28 Март 2020 2020-03-28T16:44:29+03:00

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В Омской области, как и во всей России, в субботу, 28 марта, начались продолжительный выходные. Даже тех, кому незапланированный отпуск не положен, просят по возможности работать из дома.

Тем временем на телефоны местных жителей стали поступать оповещения от регионального ГУ МЧС.

–Внимание! Согласно Указу президента РФ, с 28.03 по 05.04 объявлены нерабочие дни, – говорится в сообщении. – Не покидайте свое жилище без крайней необходимости. Оградите себя и близких от возможного заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU