Из-за угрозы коронавируса у рабочих Омского НПЗ измеряют температуру

28 Март 2020 2020-03-28T14:47:11+03:00

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Руководству Омского нефтеперерабатывающего завода приходится оперативно решать, как работать во время всеобщего карантина. Остановить производство невозможно ни на день, поэтому на большинство сотрудников ОНПЗ Указ президента о выходной неделе не распространяется – как и на работников экстренных служб.

Чтобы хоть как-то обезопасить людей, на заводе ввели особый режим, и в начале каждого дня у сотрудников измеряют температуру. Из-за этого на проходной образуются очереди.

Рабочие переживают, что такая мера, наоборот, может только поспособствовать распространению заразы.

– Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и продолжает работу в штатном режиме. ОНПЗ выполняет план профилактических и противоэпидемических мероприятий, разработанный с учетом распоряжения губернатора Омской области о введении режима повышенной готовности, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора РФ, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОНПЗ. – Реализуются организационные и профилактические мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, массового бесконтактного измерения температуры у сотрудников предприятия и подрядных организаций.

Беспрецедентные дополнительные меры контроля состояния здоровья персонала вызвали краткосрочное замедление пропуска сотрудников подрядных организаций на территорию предприятия. Приняты дополнительные меры по недопущению скопления персонала даже на непродолжительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU