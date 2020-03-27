В соцсети попали личные данные омской студентки, у которой заподозрили коронавирус

27 Март 2020 2020-03-27T14:58:39+03:00

Уже известно, что подозрение на коронавирус у девушки не подтвердилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за того, что на нее начались нападки, девушка обратилась в полицию

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Напомним, на днях омичей напугала информация о студентке из казахстанского Павлодара, которая учится в нашем городе. Девушка села на транзитный поезд и приехала на родину. А на следующий день она почувствовала себя плохо и обратилась в скорую.

Ее увезли в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Появилась даже информация, что первый вирус на эту инфекцию был положительным и она заразилась в Омске. На деле выяснилось, что это не так. Сейчас в минздраве уже официально подтвердили: заражение Covid-19 у пациентки исключено.

Но еще до этого кто-то слил личные данные девушки в соцсети. Из-за того, что ей начали поступать угрозы от агрессивно настроенных людей, она обратилась в полицию.

По информации пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, сейчас проводится проверка по ч. 5 статьи 147 УК РК «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите».

ИСТОЧНИК KP.RU