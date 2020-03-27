2020-03-27T14:58:39+03:00
Общество

В соцсети попали личные данные омской студентки, у которой заподозрили коронавирус

Из-за того, что на нее начались нападки, девушка обратилась в полицию
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Уже известно, что подозрение на коронавирус у девушки не подтвердилось.Уже известно, что подозрение на коронавирус у девушки не подтвердилось.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Напомним, на днях омичей напугала информация о студентке из казахстанского Павлодара, которая учится в нашем городе. Девушка села на транзитный поезд и приехала на родину. А на следующий день она почувствовала себя плохо и обратилась в скорую.

Ее увезли в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Появилась даже информация, что первый вирус на эту инфекцию был положительным и она заразилась в Омске. На деле выяснилось, что это не так. Сейчас в минздраве уже официально подтвердили: заражение Covid-19 у пациентки исключено.

Но еще до этого кто-то слил личные данные девушки в соцсети. Из-за того, что ей начали поступать угрозы от агрессивно настроенных людей, она обратилась в полицию.

По информации пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, сейчас проводится проверка по ч. 5 статьи 147 УК РК «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соцсети попали личные данные омской студентки, у которой заподозрили коронавирус
У студентки из Омска в Казахстане не подтвердился коронавирус
PREMIER покажет онлайн-концерт Zivert
В Омске машина зависла прямо над сугробом
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» примут участие во всемирной акции «Час земли»
17-летний омич воровал вещи в раздевалке спорткомплекса
Молодой омич напал на 12-летнего ребенка, а потом – на 57-летнюю женщину
Омич, убивший человека из-за бутылки водки, попал на запись камеры наблюдения
Неправильно припаркованный на Ленина розовый УАЗ рекламировал шоу «Солдатки» на ТНТ
Омичи «зажгут синим»
Омичи появились на WildBerries
Пьяный омич угрожал расправой медикам скорой, которые пытались ему помочь
Число потенциальных носителей коронавируса в Омске увеличилось почти до 4 тысяч человек
«Все службы в режиме повышенной готовности»: Мэр рассказала, как Омск будет бороться с Covid-19
Медведь Кузя из Большереченского зоопарка показал, как правильно делать зарядку
Жители севера Омской области жалуются на агрессивных волков