В соцсети попали личные данные омской студентки, у которой заподозрили коронавирус
Напомним, на днях омичей напугала информация о студентке из казахстанского Павлодара, которая учится в нашем городе. Девушка села на транзитный поезд и приехала на родину. А на следующий день она почувствовала себя плохо и обратилась в скорую.
Ее увезли в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Появилась даже информация, что первый вирус на эту инфекцию был положительным и она заразилась в Омске. На деле выяснилось, что это не так. Сейчас в минздраве уже официально подтвердили: заражение Covid-19 у пациентки исключено.
Но еще до этого кто-то слил личные данные девушки в соцсети. Из-за того, что ей начали поступать угрозы от агрессивно настроенных людей, она обратилась в полицию.
По информации пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, сейчас проводится проверка по ч. 5 статьи 147 УК РК «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»