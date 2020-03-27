В Омске машина зависла прямо над сугробом

27 Март 2020 2020-03-27T13:18:15+03:00

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Странного водителя заметили омичи на улице Нейбута. Его машина буквально висела на вершине огромного сугроба. Только чудом иномарка не падала с него. Фото появилось в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, водитель попросту не вписался в поворот, поэтому и выехал на обочину, где его ждал сугроб. Видимо, омич не оценил свои водительские возможности и дорожные условия. С утра в городе после снегопада было очень скользко. Горе-лихача уже прозвали царем горы.

Любопытно, что на этом злоключения автомобилиста не закончились. После аварии ему предстояло решить, как спустить машину обратно. Вариантов несколько: попытаться съехать самому или вызвать автокран с эвакуатором.

ИСТОЧНИК KP.RU