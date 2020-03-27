17-летний омич воровал вещи в раздевалке спорткомплекса
В одном из омских спорткомплексов решили сэкономить на замках в камере хранения, куда посетители складывали личные вещи на время тренировок. Один из посетителей – 17-летний подросток – вскоре выяснил, что все они открываются одним ключом и стал воровать.
Сначала он украл сотовый, потом – портмоне, телефон, документы на авто и 6 тысяч рублей. Его быстро вычислили по камерам наблюдения и задержали во время очередного преступления.
– В отделе полиции №11 УМВД России по городу Омску возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. В ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», – сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU