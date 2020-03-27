17-летний омич воровал вещи в раздевалке спорткомплекса

27 Март 2020 2020-03-27T12:46:30+03:00

Парень смекнул, что замки всех ячеек в камере хранения открываются одним и тем же ключом. Только вот о том, что они находятся под камерами наблюдения, не догадался

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В одном из омских спорткомплексов решили сэкономить на замках в камере хранения, куда посетители складывали личные вещи на время тренировок. Один из посетителей – 17-летний подросток – вскоре выяснил, что все они открываются одним ключом и стал воровать.

Сначала он украл сотовый, потом – портмоне, телефон, документы на авто и 6 тысяч рублей. Его быстро вычислили по камерам наблюдения и задержали во время очередного преступления.

– В отделе полиции №11 УМВД России по городу Омску возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. В ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU