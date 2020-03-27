2020-03-27T12:28:30+03:00
Происшествия

Молодой омич напал на 12-летнего ребенка, а потом – на 57-летнюю женщину

Правда, ограбить их у него не получилось
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
Изменить размер текста:

В Омске поймали 21-летнего грабителя-неудачника, орудовавшего в Ленинском округе. Сначала он напал на 12-летнего мальчика, который шел по улице Гашека. Угрожая кухонным ножом, он отобрал у ребенка сотовый. Услышав, что очевидцы вызывают полицию, выкинул гаджет в сугроб. Тем не менее, мать потерпевшего написала заявление в полицию.

А вскоре туда же обратилась еще одна омичка. 57-летняя женщина рассказала правоохранителям, что на нее также напал молодой человек и вырвал из рук сумку. Но убегая, незадачливый преступник поскользнулся, упал и выронил свою добычу.

В итоге его задержали.

– Старший участковый уполномоченный майор полиции Дауренбек Шарипбаев задержал на Сибирском проспекте схожего по описанию с разыскиваемым 21-летнего жителя Ленинского округа и доставил его в отдел полиции, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Два преступления омич совершил, так как хотел выпить, а денег на алкоголь у него не было. По факту грабежа и разбоя возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У студентки из Омска в Казахстане не подтвердился коронавирус
PREMIER покажет онлайн-концерт Zivert
В Омске машина зависла прямо над сугробом
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» примут участие во всемирной акции «Час земли»
17-летний омич воровал вещи в раздевалке спорткомплекса
Молодой омич напал на 12-летнего ребенка, а потом – на 57-летнюю женщину
Омич, убивший человека из-за бутылки водки, попал на запись камеры наблюдения
Неправильно припаркованный на Ленина розовый УАЗ рекламировал шоу «Солдатки» на ТНТ
Омичи «зажгут синим»
Омичи появились на WildBerries
Пьяный омич угрожал расправой медикам скорой, которые пытались ему помочь
Число потенциальных носителей коронавируса в Омске увеличилось почти до 4 тысяч человек
«Все службы в режиме повышенной готовности»: Мэр рассказала, как Омск будет бороться с Covid-19
Медведь Кузя из Большереченского зоопарка показал, как правильно делать зарядку
Жители севера Омской области жалуются на агрессивных волков