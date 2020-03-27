Молодой омич напал на 12-летнего ребенка, а потом – на 57-летнюю женщину

27 Март 2020 2020-03-27T12:28:30+03:00

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В Омске поймали 21-летнего грабителя-неудачника, орудовавшего в Ленинском округе. Сначала он напал на 12-летнего мальчика, который шел по улице Гашека. Угрожая кухонным ножом, он отобрал у ребенка сотовый. Услышав, что очевидцы вызывают полицию, выкинул гаджет в сугроб. Тем не менее, мать потерпевшего написала заявление в полицию.

А вскоре туда же обратилась еще одна омичка. 57-летняя женщина рассказала правоохранителям, что на нее также напал молодой человек и вырвал из рук сумку. Но убегая, незадачливый преступник поскользнулся, упал и выронил свою добычу.

В итоге его задержали.

– Старший участковый уполномоченный майор полиции Дауренбек Шарипбаев задержал на Сибирском проспекте схожего по описанию с разыскиваемым 21-летнего жителя Ленинского округа и доставил его в отдел полиции, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Два преступления омич совершил, так как хотел выпить, а денег на алкоголь у него не было. По факту грабежа и разбоя возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU