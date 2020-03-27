Омич, убивший человека из-за бутылки водки, попал на запись камеры наблюдения
Напомним, трагическое происшествие случилось в киоске горячего питания на проспекте Мира. 62-летний посетитель так расстроился, что там не продается водка, что зарезал находившегося там человека.
– Устанавливая личность подозреваемого, первое, на что обратили внимание оперативники, был высокий рост злоумышленника – свидетели произошедшего определяли не менее, чем 190 см. Из ярких примет очевидцы также назвали возраст мужчины – 60-65 лет и многочисленные татуировки на руках, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – К собранной в короткие сроки информации добавились и записи с 4-х видеокамер, зафиксировавших путь отхода злоумышленника с места происшествия.
Полицейские быстро установили, где живет убийца, и рано утром уже ждали его возле подъезда. При осмотре на одежде задержанного обнаружили следы крови, а в кармане по-прежнему лежал складной нож. Кроме того, он признался сам.
Выяснилось, что он уже неоднократно судим. За новое преступление ему грозит до 15 лет колонии.
Ножевые ранения в магазине.
ИСТОЧНИК KP.RU