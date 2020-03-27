2020-03-27T10:32:28+03:00
Общество

Пьяный омич угрожал расправой медикам скорой, которые пытались ему помочь

Маргинальный пациент решил, что его лечат неправильно
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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Со сложным случаем пришлось столкнуться бригаде омской скорой помощи. И дело не в состоянии пациента, а в его поведении.

Медики приехали на вызов к 19-летнему окровавленному молодому человеку. Сильные порезы на ноге он объяснил тем, что наступил на разбитую бутылку. Все время пока его перевязывали пьяный парень материл своих спасителей. А потом и вовсе начал угрожать расправой. Маргинал пришел к выводу, что медики некомпетентны и лечат его неправильно.

Исчерпав все попытки успокоить его, фельдшер нажал на тревожную кнопку.

– В ходе беседы с сотрудниками Росгвардии молодой человек успокоился, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии. – После получения медицинской помощи 19-летний гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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