Жители севера Омской области жалуются на агрессивных волков

27 Март 2020 2020-03-27T08:44:30+03:00

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На севере региона, судя по всему, сильно расплодились волки. Хищники в поисках пропитания уже несколько раз наведывались в село Литковка Тарского района. В начале месяца они растерзали двух маленьких бычков и несколько домашних собак.

По информации сайта «Охота и рыбалка Омской области», местная администрация обратилась за помощью в областное минприроды. Там издали распоряжение о регулировании численности волков в общедоступных угодьях Тарского района. Однако по словам очевидцев, приехавшие на место охотинспекторы ни одного волка добыть не смогли. Жителям Литковки пришлось спасать домашних животных своими силами.

ИСТОЧНИК KP.RU