Предприниматели, незаконно занявшие землю в Омске, заплатили в бюджет 55 млн

26 Март 2020 2020-03-26T09:11:05+03:00

Кроме того, еще на 13 участках увеличена кадастровая стоимость на общую сумму в 280 млн

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На заседании комитета по муниципальной собственности в Омском горсовете с отчетом выступил директор омского депимущества Дмитрий Махиня. Представитель мэрии рассказал депутатам, как взималась арендная плата за землю в городе в 2019 году.

Докладчик сообщил, что по земельным участкам, которые предоставляются без торгов, заключено 297 договоров купли-продажи на общую сумму в 48,5 млн рублей. 37 млн уже поступили в бюджет. Остальные договоры заключены в конце прошлого года, поэтому еще 10 млн пойдут уже в доходы 2020 года.

Кроме того, 8 участков сданы в аренду по конкурсу. В общей сложности за них с прошлом году заплатили 7,6 млн рублей, которые также поступили в бюджет города. Еще на 5,5 млн рублей заключены соглашения по перераспределению земельных участков. По сервитутам оформлено 1065 договоров на 3,5 млн рублей.

На 13 участках пересчитала и увеличена кадастровая стоимость земли на общую сумму в 280 млн рублей. Депутат Алексей Ложкин поинтересовался, кто был инициатором этого процесса.

– Департамент имущественных отношений, – пояснил Дмитрий Махиня. – Кроме того, кадастровая стоимость – это прямая база для расчета арендной стоимости. Поэтому мы часто не соглашаемся с поступающими к нам заявками. В 2019 году мы оспорили в судах 60 таких обращений.

Установлено и 2089 фактов необоснованного обогащения. Предпринимателей, незаконно занявших территории муниципалитета, обязали оплатить 55 млн рублей.

– Бывают случаи, что предприниматель и готов взять землю в аренду, но по закону мы не можем ее передать. Например, когда была проведена несогласованная реконструкция здания, стоящего на земле. В Росреестре значится одно, а в реальности другое.

Депутаты поинтересовались, можно ли такие участки продать с аукциона. Выяснилось, что нет – ведь на них стоит собственность арендатора, его здания.

В прошлом году снесены 137 аварийных домов и с 67 участков вывезен строительный мусор. Два из них уже проданы с торгов. Остальные вовлечены в хозяйственный оборот. Еще 88 участков общей площадью 70 га поступили в собственность города. Они будут использоваться для нужд муниципалитета.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU