Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля: Стало известно, как будут работать садики в Омске

26 Март 2020 2020-03-26T08:33:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичи гадают, чего ждать после того, как в стране объявили нерабочей неделей дни с 28 марта по 5 апреля. Больше всего вопросов теперь у родителей. Если со школами, где объявили каникулы и дистанционное обучение, более менее все понятно, то как быть с детскими садиками? До конца недели они работают, будут ли они работать на следующей неделе? По логике воспитатели подпадают под официально объявленные выходные. Многие родители, тем не менее продолжат работать. И тогда с кем оставлять детей?

- Раньше планировались, что только школьники будут на каникулах, а детсады продолжат работать, - туманно сказала в эфире 12 канала министр омского образования Татьяна Дернова.

Так что, скорее всего, с понедельника 30 марта садики в Омске будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU