Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля: Стало известно, как будут работать садики в Омске
Омичи гадают, чего ждать после того, как в стране объявили нерабочей неделей дни с 28 марта по 5 апреля. Больше всего вопросов теперь у родителей. Если со школами, где объявили каникулы и дистанционное обучение, более менее все понятно, то как быть с детскими садиками? До конца недели они работают, будут ли они работать на следующей неделе? По логике воспитатели подпадают под официально объявленные выходные. Многие родители, тем не менее продолжат работать. И тогда с кем оставлять детей?
- Раньше планировались, что только школьники будут на каникулах, а детсады продолжат работать, - туманно сказала в эфире 12 канала министр омского образования Татьяна Дернова.
Так что, скорее всего, с понедельника 30 марта садики в Омске будут закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU