2020-03-26T07:49:06+03:00
Происшествия

В Омске подросток обчистил дом, проникнув в него через трубу

Он вынес технику, одежду и постельное белье
Станислав МУХИН
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В дом парень проник через трубу.В дом парень проник через трубу.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Необычный воришка попался в руки омским полицейским. 17-летний парень на снегоходе решил обчистить охотничий домик под Называевском. В дом он решил проникнуть оригинальным способом: парень забрался на чердак, выбил доски в крыше и через трубу пробрался в дом.

Из дома он вынес одежду, постельные принадлежности, три аккумулятора и телевизор. Все украденное спрятал в 1 километре от дома, чтобы забрать позже. 37-летний владелец жилища оценил ущерб в 102 тысячи рублей. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, выйти на воришку удалось довольно быстро. К его дому привели следы от снегохода. Омич во всем признался. На него завели уголовное дело за кражу. Все вещи он уже вернул хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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