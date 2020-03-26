В Омске подросток обчистил дом, проникнув в него через трубу
Необычный воришка попался в руки омским полицейским. 17-летний парень на снегоходе решил обчистить охотничий домик под Называевском. В дом он решил проникнуть оригинальным способом: парень забрался на чердак, выбил доски в крыше и через трубу пробрался в дом.
Из дома он вынес одежду, постельные принадлежности, три аккумулятора и телевизор. Все украденное спрятал в 1 километре от дома, чтобы забрать позже. 37-летний владелец жилища оценил ущерб в 102 тысячи рублей. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, выйти на воришку удалось довольно быстро. К его дому привели следы от снегохода. Омич во всем признался. На него завели уголовное дело за кражу. Все вещи он уже вернул хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU