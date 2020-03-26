В Омске подросток обчистил дом, проникнув в него через трубу

26 Март 2020 2020-03-26T07:49:06+03:00

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Необычный воришка попался в руки омским полицейским. 17-летний парень на снегоходе решил обчистить охотничий домик под Называевском. В дом он решил проникнуть оригинальным способом: парень забрался на чердак, выбил доски в крыше и через трубу пробрался в дом.

Из дома он вынес одежду, постельные принадлежности, три аккумулятора и телевизор. Все украденное спрятал в 1 километре от дома, чтобы забрать позже. 37-летний владелец жилища оценил ущерб в 102 тысячи рублей. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, выйти на воришку удалось довольно быстро. К его дому привели следы от снегохода. Омич во всем признался. На него завели уголовное дело за кражу. Все вещи он уже вернул хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU