«Водители жаловались, но я им доволен»: Главный дорожник Омска высказался о новом реагенте
В очередной раз заговорили о новом дорожном реагенте, который впервые попробовали городские власти этой зимой. Его используют в столице, однако омские водители были массово недовольны этим веществом. Реагент не замерзает даже в мороз, из-за чего на дорогах Омска наблюдалась постоянная каша. Автомобилистов раздражало, что машины постоянно мараются.
Тем не менее главный дорожник Омска Владимир Казимиров новым реагентом остался доволен. Скорее всего, его продолжат использовать в следующем году. Об этом стало известно на одном из заседаний горсовета.
– Реагент действует до минус 30 градусов. Теперь у нас зимой разметку на дорогах видно. Я доволен реагентом. Да, были жалобы, что машины грязные, дороги мокрые. Но безопасность дорожного движения намного повысилась, - сказал Владимир Казимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU