2020-03-26T07:19:31+03:00
Общество

«Водители жаловались, но я им доволен»: Главный дорожник Омска высказался о новом реагенте

Зато теперь, по словам Владимира Казимирова, стало видно разметку даже зимой
Станислав МУХИН
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Зато теперь, по словам Владимира Казимирова, стало видно разметку даже зимой.Зато теперь, по словам Владимира Казимирова, стало видно разметку даже зимой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В очередной раз заговорили о новом дорожном реагенте, который впервые попробовали городские власти этой зимой. Его используют в столице, однако омские водители были массово недовольны этим веществом. Реагент не замерзает даже в мороз, из-за чего на дорогах Омска наблюдалась постоянная каша. Автомобилистов раздражало, что машины постоянно мараются.

Тем не менее главный дорожник Омска Владимир Казимиров новым реагентом остался доволен. Скорее всего, его продолжат использовать в следующем году. Об этом стало известно на одном из заседаний горсовета.

– Реагент действует до минус 30 градусов. Теперь у нас зимой разметку на дорогах видно. Я доволен реагентом. Да, были жалобы, что машины грязные, дороги мокрые. Но безопасность дорожного движения намного повысилась, - сказал Владимир Казимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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