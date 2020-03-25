2020-03-25T15:27:29+03:00
Общество

В Омском горсовете обсудили ситуацию с бесхозными коммуникациями в новых микрорайонах

Часто жильцам, купившим там квартиры, приходится ждать подключения уличного освещения по три года
Анна ЛИСОВАЯ
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Фото: omskgorsovet.ruФото: omskgorsovet.ru
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На заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорту в Омском горсовете обсудили проблему бесхозных коммуникаций. В частности люди, заезжающие в новостройки, иногда вынуждены ждать подключения уличного освещения в своих дворах годами. Глава комитета Аркадий Лунев вспомнил по крайней мере два таких проблемных участка – это дома на улице Крупской и в микрорайоне «Серебряный берег» на Красном Пути.

По словам депутата, из-за того, что дом принимает департамент архитектуры, а бумагами по коммуникациям занимается департамент имущественных отношений получается неразбериха. Напрямую подрядчик не может передать построенные сети муниципалитету.

Выхода тут два: либо сносить построенные коммуникации, либо оформлять права на них через суд. Второе – процесс небыстрый и может занять около 1,5 лет, пояснил присутствовавший на заседании глава омского депимущества Дмитрий Махиня.

Депутат Алексей Ложкин спросил, как дальше используются сети, после того, как они все-таки поступают на баланс мэрии.

– Мы их отдаем в аренду, – рассказал Дмитрий Махиня. – Электросети – «Омскэлектро», водопровод – «ОмскВодоканалу». Тепловые сети мы по закону не можем передавать. А вот газовые сети никто не хочет брать. Мы трижды объявляли аукцион: в ноябре, декабре и январе – никто не заявлялся.

Этот вопрос непосредственно представителю газовой компании задали уже на проходившем в этот же день, но позже комитете по архитектуре и градостроительству. Учредитель ООО «МЕЖОБЛГАЗ» и директор ООО «ЮЗА-Инвест» Дмитрий Панченко рассказал свою версию:

– Все дело в том, как составлялись лоты, – пояснил Панченко. – На торги выставлялись только невыгодные газовые сети, а хорошие мэрия бесплатно отдала «Омскгоргазу». Если бы их заявили на конкурс, мы бы конечно взяли их в аренду вместе и с плохими сетями, обслуживали их и платили аренду в десятки миллионов рублей.

По итогам двух заседаний депутаты приняли информацию к сведению и договорились подготовить обращение по рассмотренным вопросам в мэрию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Омском горсовете обсудили ситуацию с бесхозными коммуникациями в новых микрорайонах
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