В Омском горсовете обсудили нормативы по устройству парковок в новых домах

25 Март 2020 2020-03-25T14:05:32+03:00

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На заседании комитета по градостроительству и ЖКХ депутаты рассмотрели обращение, поступившее от АО «Завод сборного железобетона № 6» о пересмотре Решения горсовета № 519. В частности попросили внести изменения в части требований по устройству парковок в новых домах. Застройщики попросили снизить эти нормативы.

Сейчас, согласно существующему документу, необходимо обеспечить 400 постоянных парковочных мест и еще 100 гостевых на каждую тысячу жильцов.

Выступивший перед депутатами Омского горсовета вице-президент «Союза строителей Омской области» Виктор Вдовин считает, что этот норматив слишком завышен и предложил ориентироваться на соседей из Новосибирска, где застройщик обязан обеспечить 280 парковочных мест на тысячу человек. Кроме того, необходимо составить соответствующие требования к жилью разной ценовой категории и разделить его на дома эконом- и бизнес-класса.

Также звучали предложения провести экспертизу, которая поможет определиться с точными требованиями по парковками. Против этого выступил депутат Юрий Федотов:

– Зачем нам тратить бюджетные деньги на дорогостоящее исследование? Оно даст очень приблизительный результат, – пояснил свою позицию Федотов. – Давайте ориентироваться на опыт Новосибирска, там явно не глупее нас люди живут. Кроме того, вот сейчас в Омске строят многоуровневые паркинги, которые долгое время стоят невостребованными. Их разбирают только через несколько лет, когда стоимость снижается вдвое.

– Для застройщиков такие изменения в 519-е Решение горсовета это, конечно, плюс, но для омичей может стать минусом, – считает депутат Алексей Саяпин. – Могут начаться конфликты между соседями за парковочные места. Поэтому в вопросе надо тщательно разобраться.

Парламентарии сошлись во мнении, что необходимо провести общественные обсуждения с привлечением представителей разных сфер. В итоге депутаты пришли к выводу, что необходимо собрать дополнительную информацию по этому вопросу и отложили его рассмотрение до следующего заседания комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU