В Омске полностью выгорел микроавтобус
Судя по всему, машина восстановлению не подлежит
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Инцидент произошел в центре Омска.
– В 11.35 поступило сообщение о возгорании моторного отсека микроавтобуса Ford TRANZIT на улице Пушкина, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Привлечены две единицы техники и 11 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 11.42. Полностью пожар потушен в 11.54.
На фото, которое выложили спасатели, виден подъехавший к месту ЧП реанимобиль. По счастью, помощь медиков не понадобилась. В загоревшейся машине находился один водитель, он не пострадал
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU