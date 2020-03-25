В Омске полностью выгорел микроавтобус

25 Март 2020 2020-03-25T12:58:50+03:00

Судя по всему, машина восстановлению не подлежит

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Инцидент произошел в центре Омска.

– В 11.35 поступило сообщение о возгорании моторного отсека микроавтобуса Ford TRANZIT на улице Пушкина, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Привлечены две единицы техники и 11 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано в 11.42. Полностью пожар потушен в 11.54.

На фото, которое выложили спасатели, виден подъехавший к месту ЧП реанимобиль. По счастью, помощь медиков не понадобилась. В загоревшейся машине находился один водитель, он не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU