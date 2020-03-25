В Омске конфликт двоих соседей из-за тротуарной плитки закончился стрельбой

25 Март 2020 2020-03-25T12:15:20+03:00

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Конфликт двоих соседей на улице 2-я Путевая закончился вызовом полиции и скорой. А все случилось из-за тротуарной плиткой. В свое время 50-летний житель частного дома уложил ее напротив своего жилища. Но мужчине очень не нравилось, что по ней ходят гости соседнего дома. О чем он неоднократно говорил хозяину.

В один из вечером любитель тротуарной плитки набросился на жену соседа. На подмогу ей выскочил 63-летний муж, прихвативший с собой травматический пистолет. В результате драки оба получили телесные повреждения. А 50-летний омич еще и два ранения - живота и ноги. Обоих мужчин доставили в больницу.

Сейчас соперники проходят лечение в больнице. По факту драки со стрельбой полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU