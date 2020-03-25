В Омске прохожие спасли подростка, провалившегося под лед в Иртыш

25 Март 2020 2020-03-25T11:27:19+03:00

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Все случилось на набережной Иртыша у Советского парка. Вечером ребенок гулял в этом районе и решил выйти на реку. Однако мальчик не учел, что лед весной не такой крепкий. В итоге ребенок провалился и начал тонуть. Об этом рассказала одна из омичек. Школьника спасли прохожие.

- Хочу выразить благодарность людям, которые помогли мальчику выбраться. Побольше бы таких людей... Спасибо большое девушке, которая работает в кафе, разрешила нам отогреть ребенка и напоили его горячим чаем. Хорошо, что у меня дом рядом, сбегали взяли одежду, переодели ребенка и вызвали скорую, - рассказала подробности омичка, ставшая участницей этой истории.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. В полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU