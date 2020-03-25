Число омичей на самоизоляции по коронавирусу увеличилось до 3160 человек

25 Март 2020 2020-03-25T07:56:26+03:00

В основном на карантине те, кто прилетел из других стран. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Постоянно меняется число омичей, находящихся на карантине из-за коронавируса. С каждым днем их все больше. На сутки число самоизолированных выросло до трех тысяч человек.

- По состоянию на сегодня в Омске нет больных коронавирусом, на карантине находятся 3160 человек, 23 пациента продолжают лечение от ОРВИ в инфекционной больнице, еще 6 находятся в обсервации. Поясню. Обсервация полагается тем, у кого нет возможности для самоизоляции на дому, - сообщили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU