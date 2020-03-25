«Боязнь заразиться взята из суеверий»: Несмотря на урозу коронавируса омский митрополит разрешил омичам причащаться из общей чащи

25 Март 2020 2020-03-25T07:51:21+03:00

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Врачи во всем мире сейчас предпринимают героические усилия, чтобы остановить пандемию коронавируса. До Омска пока зараза не дошла, но медики настоятельно просят местных жителей соблюдать меры предосторожности. Тем временем верующих волнует, можно ли причащаться – ведь это обязательно во время поста, который сейчас идет.

Напомним, причащающимся православным священник из общей чаши общей ложечкой дает хлеб с вином, символизирующие Плоть и Кровь Христову.

– Если подходить с такими мыслями, то лучше вообще не подходить. Ведь когда была Тайная вечеря, 11 причастились во спасение, а один во погибель. Поэтому, если я боюсь заразиться, для чего я тогда подхожу к Святой чаше. Надо походить с верою, а не бояться какого-то вируса. Неужели Бог слабее, чем вирус? – задался риторическим вопросом в эфире программы «Благовест. Слово пастыря» митрополит Омский и Таврический Владимир. – Безусловно, меры предосторожности соблюдаются. Но, если я подхожу, я никогда не буду об этом думать. По вере вашей будет и вам. Ведь и вовремя чумы люди причащались. Поэтому боязнь заразиться взята из каких-то суеверий.

ИСТОЧНИК KP.RU