В мэрии заверили депутатов горсовета, что все омские спортшколы будут сохранены

24 Март 2020 2020-03-24T19:51:14+03:00

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На заседании комитета по социальным вопросам в Омском горсовете подвели итоги недавней реформы в сфере спортивной подготовки для детей и подростков. Согласно Указу президента все такие организации получили новый статус и были разделены на спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва. То есть, на те, где ребятишки смогут заниматься для общего развития и укрепления физической формы, и те, где будут воспитывать будущих чемпионов.

В связи с этим депутатам поступало много обращений от обеспокоенных избирателей. Родители учащихся переживали, сохранится ли тренерский состав и сами спортшколы. Этот вопрос парламентарии адресовали пришедшему на комитет с отчетом новому главе омского депспорта Константину Мельникову.

Заместителем председателя правительства Омской области утвержден план мероприятий в соответствии с требованиями по обеспечению подготовки резерва для спортивных сборных команд. 26 учреждений допобразования (девять ДЮСШ и 17 специализированных спортшкол олимпийского резерва) переведены в новые организации. Полностью на программы спортивной подготовки переведены только три учреждения: «Спортшкола олимпийского резерва № 6», «Спортшкола олимпийского резерва А. В. Кожевникова» и «Спортшкола олимпийского резерва № 35», сообщил Мельников.

Также выяснилось, что во всех таких учреждениях удалось сохранить весь тренерский состав.

Добавим, что в этом году в бюджете Омска предусмотрено 476 млн рублей на содержание спортивных школ. Из них 58% выделяется развитие физкультуры и спорта в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU