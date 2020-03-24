«Лучше сидите дома»: Омичей просят не нести документы в мэрию - чиновники боятся заразиться коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T13:37:38+03:00

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Самоизоляция и удаленка - тренды последних недель. Но чиновники омской мэрии трудиться из дома в силу особенностей своей работы не могут. Поэтому они и обратились к омичам с призывом: без лишней необходимости в администрацию не приходить. Все, конечно, из-за коронавируса, с которым борются во всем мире.

Все бумаги и документы чиновники предлагают омичам присылать в электронном виде через портала государственных и муниципальных услуг Омской области» – pgu.omskportal.ru. С 24 марта меняется принцип работы Службы одного окна мэрии. Прием будут вести лишь по талонам предварительной записи. Получить его горожане могут на официальном сайте администрации города Омска – admomsk.ru или по телефону 78-79-01.

ИСТОЧНИК KP.RU