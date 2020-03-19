2020-03-19T13:27:04+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса в омском аэропорту застряли 26 казахстанцев, прилетевших из Таиланда

Сообщается, что часть туристов депортировали обратно к месту отдыха. Как переправить их домой, пока никто не знает [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_gpФото: vk.com/omsk_gp
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Заложниками ситуации вокруг пандемии коронавируса стали, как минимум, 26 туристов из Казахстана, которые отдыхали в Таиланде. Люди должны были возвращаться домой с пересадкой в нашем городе. Но из-за того, что они прибыли из потенциально опасной страны, их не выпускают с территории Омского аэропорта. при этом, как доставить их на родину, пока не знают даже туроператоры.

– Иностранных туристов в 9 утра 19 марта отказались садить на рейс из Пхукета, поскольку границы с РФ закрыты. В настоящее время 26 казахстанских туристов, прилетевших из Вьетнама, находятся в аэропорту Омска, им не дали пройти паспортный контроль. Всю ночь они спали на транспортных лентах. Самолет за ними прилетит только завтра, – цитирует паблик «Гражданский патруль» директора турагентства «Сити Трэвел» города Петропавловска Наталья Хроменко.

– Я обращалась в Министерство иностранных дел, – рассказала «Гражданскому патрулю» директор турфирмы «Сити Трэвел» Наталья Хроменко, – мне ответили, что у них впервые такая ситуация, они не знают, как себя вести и у них нет никакой инструкции. Попросила дать телефоны, кто может помочь, посоветовали позвонить в пограничные службы, где меня отшили со словами: о чем вы вообще говорите, у нас есть Указ, и мы никого не можем пропустить никаким другим транспортом – только самолетом. Я написала в туристическую ассоциацию, фонд «Туристик Камкорд», но не получила ответа. Я не понимаю. Это же не какая-то миллионная группа непонятных путешественников, перемещающихся на свой страх и риск. Это организованные туроператорами люди, число которых точно известно, место их проживания точно известно, и мне совершенно непонятно, почему не организована их эвакуация, непонятно бездействие представителей посольства, непонятно, почему людям не организовали транзит, питание, почему их, если нужен был карантин, не переместили в нормальную больницу.

Туристы 2.Видео:vk.com/omsk_gp

Также сообщается, что туристов также застрявших в аэропортах соседних российских городов, просто депортировали обратно в Таиланд. При этом туристы сообщают, что завтра у них заканчивается виза для пребывания в этой стране.

Туристы.Видео: vk.com/omsk_gp

ИСТОЧНИК KP.RU

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