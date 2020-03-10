В Омске сорвавшаяся с крыши многоэтажки льдина чуть не упала на голову отца с ребенком

10 Март 2020 2020-03-10T08:23:48+03:00

Коммунальщики обтянули весь дом заградительной лентой, и жильцы теперь не понимают, как заходить в подъезды [видео]

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Несчастный случай едва не произошел возле дома на проспекте Мира, 163 б. На одного из жильцов, выходившего из подъезда с ребенком, с крыши многоэтажки чуть на обрушилась глыба льда.

– Выйди мы чуть раньше, буквально на пару секунд, лед оказался бы прямо у нас на головах, – рассказывает в соцсетях автор поста.

Негодующий мужчина позвонил прорабу подрядной организации, которая сейчас меняет кровлю дома. Но тот общаться отказался и сообщил, что не собирается ничего предпринимать.

Впрочем, через какое-то время меры предосторожности – в силу своего понимания – коммунальщики все-таки приняли. Они зачем-то затянули полосатой лентой многоэтажку по всему периметру.

Правда, жильцы недоумевают: им непонятно, как теперь зайти в подъезд и как попасть в свои квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/765491" frameborder="0"></iframe> Упала ледяная глыба.Видео: vk.com/omsk_live («Омск Live»)

ИСТОЧНИК KP.RU