2020-03-10T08:23:48+03:00
Общество

В Омске сорвавшаяся с крыши многоэтажки льдина чуть не упала на голову отца с ребенком

Коммунальщики обтянули весь дом заградительной лентой, и жильцы теперь не понимают, как заходить в подъезды [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Несчастный случай едва не произошел возле дома на проспекте Мира, 163 б. На одного из жильцов, выходившего из подъезда с ребенком, с крыши многоэтажки чуть на обрушилась глыба льда.

– Выйди мы чуть раньше, буквально на пару секунд, лед оказался бы прямо у нас на головах, – рассказывает в соцсетях автор поста.

Негодующий мужчина позвонил прорабу подрядной организации, которая сейчас меняет кровлю дома. Но тот общаться отказался и сообщил, что не собирается ничего предпринимать.

Впрочем, через какое-то время меры предосторожности – в силу своего понимания – коммунальщики все-таки приняли. Они зачем-то затянули полосатой лентой многоэтажку по всему периметру.

Правда, жильцы недоумевают: им непонятно, как теперь зайти в подъезд и как попасть в свои квартиры.

Упала ледяная глыба.Видео: vk.com/omsk_live («Омск Live»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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