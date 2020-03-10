В Омске сорвавшаяся с крыши многоэтажки льдина чуть не упала на голову отца с ребенком
Несчастный случай едва не произошел возле дома на проспекте Мира, 163 б. На одного из жильцов, выходившего из подъезда с ребенком, с крыши многоэтажки чуть на обрушилась глыба льда.
– Выйди мы чуть раньше, буквально на пару секунд, лед оказался бы прямо у нас на головах, – рассказывает в соцсетях автор поста.
Негодующий мужчина позвонил прорабу подрядной организации, которая сейчас меняет кровлю дома. Но тот общаться отказался и сообщил, что не собирается ничего предпринимать.
Впрочем, через какое-то время меры предосторожности – в силу своего понимания – коммунальщики все-таки приняли. Они зачем-то затянули полосатой лентой многоэтажку по всему периметру.
Правда, жильцы недоумевают: им непонятно, как теперь зайти в подъезд и как попасть в свои квартиры.
Упала ледяная глыба.Видео: vk.com/omsk_live («Омск Live»)
ИСТОЧНИК KP.RU