В ПФР назвали самую большую пенсию омички

6 Март 2020 2020-03-06T08:43:28+03:00

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В омском отделении ПФР рассказали об основных показателях и привели интересные цифры. По данным ведомства, в Омской области почти 400 тысяч человек получают пенсию. Причем средний ее размер составляет 13 811 рублей. Назвали в ПФР и размер самой большой страховой пенсии в регионе. Ее начисляют 70-летней сибирячке, и она составляет 52 533 рублей. Но это, конечно, исключение.

Сейчас на пенсии 11 191 омичка, родившая 5 и более детей. Средний размер их пенсии – 14 465 рублей. А из 53,7 тыс. пенсионерок региона в возрасте 80 лет и старше до сих пор работают 132 омички. Среди них есть и жительницы, чей возраст превышает 90 лет. Правда, где и кем они работают, в ведомстве не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU