Омичка купила курицу с неприятным сюрпризом

2 Март 2020 2020-03-02T06:42:31+03:00

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Неприятный сюрприз ждал омичку после похода в магазин. В купленной курице она обнаружила паразитов. В мясе было полно червей. Самое интересное, что все случилось очень не вовремя. И из-за курицы с червями у омички может случиться едва ли не трагедия на личном фронте. Сибирячка говорит, что настроение и романтический ужин были окончательно испорчены.

- Домашний праздник, настроение испорчены, в пятницу после тяжелой недели хочешь простого и тихого семейного ужина, обнимашек с любимым и единственным и любимый фильм. Вместо этого чувствуешь себя плохой хозяйкой, неудачницей и просто испорчен вечер. А мне его на себе женить еще, что он подумает, что я не могу курицу выбрать, - сетует покуптельница.

ИСТОЧНИК KP.RU