Житель Омской области из ревности сжег в печи паспорт жены

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:43:19+03:00

А до этого он угрожал убийством родной матери

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39-летняя жительница села Александровка из Нововаршавского района обратилась в полицию с довольно необычной историей. Женщина рассказала правоохранителям, что гражданский супруг из ревности сжег в печи ее паспорт, и попросила совета, как восстановить документ.

Потерпевшей помогли, а вот ее агрессивному сожителю грозит уголовное наказание по ч. 1 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Впрочем, для него это не впервые.

– К уголовной ответственности 37-летний мужчина будет привлекаться в четвертый раз, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Ранее он судим за кражу, укрывательство преступления и угрозу убийством. Последнее преступление он совершил в 2018 году в отношении своей матери.

ИСТОЧНИК KP.RU