Пьяный омич устроил стрельбу возле ресторана и попал себе в ягодицу

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:33:17+03:00

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Неприятный инцидент случился накануне, 28 февраля, вечером возле увеселительного заведения, расположенного на Левом берегу. В ресторане поссорились двое гостей. Инициатор скандала предложил выйти на улицу, там дебоширы устроили драку. После этого инициатор потасовки достал травматический пистолет и трижды выстрелил во второго участника конфликта.

Тот начал отнимать у обидчка оружие. Во время этого нападавший случайно выстрелил и попал себе в ягодицу. Его оппонент также пострадал, мужчину увезли с ранением грудной клетки.

– Сотрудники уголовного розыска продолжают проведение проверочных мероприятий, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении гражданина, стрелявшего в общественном месте, составлен административный протокол по статье 20.13 КоАП РФ. Санкцией статьи предусмотрено, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах влечет наложение административного штрафа в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок до 3-х лет. В ближайшее время решение о мере наказания будет принято судом.

ИСТОЧНИК KP.RU