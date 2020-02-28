2020-02-28T14:01:58+03:00
Общество

Омичи завалили мэрию жалобами на неубранный снег во дворах

Причем за эту работу больше отвечают УК
Станислав МУХИН
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Омичи жалуются на плохую уборку снега.Омичи жалуются на плохую уборку снега.Фото: Ксения УГЛАНОВА
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Главный дорожник Владимир Казимиров рассказал о последствиях недавнего снегопада. Омичи недовольны качеством уборки и жалуются в мэрию. В один из дней в администрацию поступило сразу 65 жалоб. Причем, по словам Казимирова, чаще всего горожане недовольны тем, как убран снег во дворах. За это обычно отвечают управляющие компании.

Как говорит главный дорожник, с последствиями сильного снегопада коммунальщики продолжают разбираться до сих пор.

- Вышел весь аппарат управления на очистку остановок, пешеходных переходов. Ситуация непростая. Снежные валы созданы, - сказал Владимир Казимиров в интервью "Радио России". - За сутки почистили 380 остановок из 951, за которые мы отвечаем. Сегодня-завтра мы обеспечим очистку остановок. Почищены 400 из 1400 пешеходных переходов. Двое-трое суток, и мы наведем порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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