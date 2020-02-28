2020-02-28T13:05:40+03:00
Происшествия

На пожаре в Омской области погибли два человека

Инцидент произошел в Любинском районе
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Страшный пожар случился в Любинском районе сегодня, 28 февраля, утром. В местном садоводческом товариществе загорелся дачный дом площадью 50 квадратных метров.

– Сообщение о происшествии поступило в 8.19, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия пожарных открытым огнем горел на всей площади кирпичный одноэтажный дом, произошло обрушение кровли и перекрытия. К тушению привлекались 23 сотрудника и 5 единиц техники. В 11.50 пожар ликвидирован.

К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. В результате происшествия погибли два человека, находившихся внутри постройки. Их личности сейчас устанавливаются.

По факту случившегося начата доследственная проверка, в ходе которой установят причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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