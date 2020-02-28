2020-02-28T12:25:47+03:00
Происшествия

В омском тубдиспансере один пациент ударил ножом другого, а потом перерезал себе горло

Спасать обоих пришлось медикам скорой
Анна МИКУЛА
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Дебошир покалечил и соперника, и себя самого.Дебошир покалечил и соперника, и себя самого.Фото: Иван ВИСЛОВ
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ЧП случилось в палате № 5 омского противотуберкулезного диспансера. В ходе ссоры один пациент схватил нож и ударил им в живот другого. После этого нападавший зачем-то перерезал себе горло. Разнимать и спасать дравшихся пришлось врачам.

– Раненые реанимационными бригадами скорой медицинской помощи граждане были доставлены в городскую больницу № 1 им. Кабанова и в МСЧ № 4. Ими занимаются врачи, прокомментировали инцидент в пресс-службе областного минздрава. – Причины конфликта установят сотрудники правоохранительных органов. Ни один из этих пациентов, находясь с туберкулёзной больнице, не был замечен в противоправных действиях и конфликтах. На момент происшествия в палате других пациентов не было. Медицинский персонал сработал оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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