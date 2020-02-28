Омичи пытались угнать машину, забравшись в салон через багажник

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:30:26+03:00

Теперь им грозит по 7 лет колонии

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Двое омичей гуляли ночью по городу и в одном из дворов на улице Кирова заметили авто с незапертым багажником. Они забрались через него в салон машины, но угнать старенькую «Ладу» не смогли. Все произошло прямо на глазах полицейских, патрулировавших район.

Правоохранители смогли поймать незадачливых угонщиков. Выяснилось, что задержанные уже неоднократно судимы, в том числе за имущественные преступления.

– Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU